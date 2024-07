El Malick Ndiaye effectue sa première visite dans les installations du TER (photos)

Ce lundi 29 juillet 2024, le ministre des infrastructures des transports terrestres et aériens Monsieur El Malick Ndiaye a procédé à sa première visite des installations du TER, renseigne la Senter sur Facebook.

En effet, le ministre a effectué sa visite en commençant par la Gare de Dakar, où il a inspecté le système de billetterie mis en place. Il a visité le bureau commercial où se déroulent toutes les ventes de tickets, puis s’est rendu au site de maintenance et de remisage du matériel roulant SMR et au centre des opérations ferroviaires (COF) dont la principale mission est d’assurer une exploitation optimale et sécuritaire de la ligne ferroviaire Dakar-Diamniadio.

A la fin de l’exposé conjoint entre la Senter S.A., société de gestionnaire du patrimoine et la SETER, société d’exploitation, le ministre des infrastructures, et des transports terrestres et aériens a chaleureusement salué le degré exemplaire de ponctualité de la SETER, leur expertise éprouvée et leur engagement constant pour la salubrité. Il a ainsi exprimé sa satisfaction quant aux progrès effectués, mettant en lumière l’importance de maintenir ces standards élevés pour le bien-être des usagers du Train Express Régional.

Cependant, dans un souci d’amélioration continue, le ministre a également formulé quelques suggestions constructives, visant à optimiser encore davantage les services offerts au bénéfice des populations. Ces recommandations, axées sur l’innovation et l’efficacité, reflètent son engagement à soutenir les nombreuses initiatives basées sur la performance et adaptées aux besoins des citoyens sénégalais.

La dernière étape de cette visite a été la Gare emblématique de Diamniadio, étape durant laquelle, le Directeur général de la SENTER M. Cheikh Ibrahima Ndiaye a fait part au ministre de son souhait de d’intensifier l’intermodalité dans cette zone, et en parfaite collaboration avec Dakar Dem Dikk. Le Directeur Général n’a pas manqué de remercier de vive voix, le ministre et l’ensemble de ses collaborateurs du secteur du transport.