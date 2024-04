El Malick Ndiaye pour une gestion efficace des transports

Malick Ndiaye, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens du Sénégal, a exprimé vendredi son engagement à faire des transports le levier de l’économie nationale et de l’emploi. À Diamniadio, il a annoncé une évaluation approfondie du secteur pour atteindre cet objectif.

Devant son prédécesseur, Mansour Faye, Ndiaye a révélé son ambition pour une gestion efficace et transparente des infrastructures. Il a évoqué la nécessité d’améliorer la sécurité et de permettre une mobilité urbaine plus fluide, en optimisant les infrastructures existantes telles que le train express régional (TER) et le Bus Rapid Transit (BRT).

M. Ndiaye a affirmé son intention de structurer le transport urbain, en mentionnant le développement de grandes infrastructures dont la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako. Quant à Mansour Faye, il a rappelé les 38 millions de voyageurs transportés par le TER depuis sa mise en œuvre en décembre 2021 et l’acquisition de 370 bus par la société Dakar Dem Dikk.

Par ces actions, Faye estime avoir contribué significativement à l’avancement économique et social du Sénégal. Ainsi, le secteur des transports s’apprête à recevoir un coup de pouce stratégique pour sa performance, selon les assurances du nouveau ministre.