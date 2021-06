Elections Locales : Abdoulaye Wade sonne le rappel des troupes

A partir de sa tour de contrôle située à Versailles (France), l’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade a supervisé, hier, une rencontre à la permanence du Pds à Dakar. Ce, pour battre le rappel des troupes sopistes en vue des prochaines élections locales. Tous les maires et adjoints aux maires libéraux du Sénégal ont répondu présents à ce conseil de guerre.

Un rassemblement des chefs suite à deux jours d’échanges approfondis durant le weekend dernier sur demande du Pape du Sopi conformément à la lettre de mission et à la feuille de route qui l’accompagne. Au cours de cette réunion, informe Le Témoin, il y a eu des échanges très fructueux enrichis de l’expérience des maires et des élus de manière générale.

De Versailles, Me Wade en « vidéoconférence » a donné des instructions fermes à ses troupes de reconquérir tous les bastions du Pds. Fort d’un filet dérivant, Me Wade se dit prêt à faire des prises dans les eaux adverses. Au cours de cette réunion, les nombreux intervenants restent convaincus que l’écrasante majorité des Sénégalais est avec le Pds, la solution du pays.

Et l’espoir-Pds que les sénégalais suscitent est une réalité face au désespoir semé par le pouvoir en place depuis plusieurs années. Selon Tafsir Thioye, porte-parole du Pds qui s’exprimait à l’issue de cette rencontre de la commission électorale d’hier, à Bss et à Bby « ce n’est que désolations, pillages des ressources, mauvaise gouvernance et désespoir qu’on constate au niveau des populations et dans toutes les localités du pays surtout contrôlées par les maires Benno. Les Sénégalais ont compris qu’ils ont été abusés… » a-t-il déclaré dans un compte rendu envoyé à Me Wade.

« C’est pourquoi, nous engageons dès à présent la reconquête de nos bastions, conservation de nos acquis électoraux et le maintien de notre statut de parti leader au Sénégal. Parce que le Pds cristallise aujourd’hui tous les espoirs. Nous demandons juste au régime d’avoir l’amabilité et la noblesse de s’armer de patriotisme afin d’organiser des élections libres et transparentes » a conseillé Tafsir Thioye.