Éligibilité de Sonko : Ismaila Madior Fall refile la patate chaude à la justice

La question de l’éligibilité de l’opposant Ousmane Sonko pour la présidentielle 2024 fait débat depuis sa condamnation en appel lundi, à 6 mois de prison avec sursis pour « diffamation et injure ». Interpellé sur les chances de Sonko pour être candidat, le Garde des Sceaux, Ismaila Madior Fall dit attendre une décision de justice pour en tirer les conséquences.

« Cette question est importante. Et je pense que la justice va s’y pencher. Elle juge et rend un verdict. Alors, on attend que la justice prenne sa décision pour en tirer les conséquences », a fait savoir Ismaëla Madior Fall, ce mardi, au sortir de l’évaluation de la situation des droits de l’homme au Sénégal avec la Commission africaine de droits de l’homme et des peuples (CADHP).

S’agissant du terme « détenus politiques », le ministre de Justice reste ferme malgré plus de 300 militants en détention dans les prisons au Sénégal, comme avancés par les responsables du parti d’opposition, Pastef.

Selon Professeur Ismaila Madior Fall : « Il n’existe pas de détenus politiques au Sénégal. Ce qui se passe dans ce pays est qu’il y a des individus qui ne respectent pas la loi. Et je préviens mes fouteurs de troubles, qu’ils seront sanctionnés à la hauteur de leurs actes. C’est ça la démocratie » a-t-il martelé dans des propos repris par Pressafrik.