L’Equipe Nationale du Sénégal a parfaitement entamé sa phase qualificative au Mondial 2026 (4-0). Il n’a fallu que 6 minutes pour mener 2-0 face à une équipe du Soudan du Sud faible et dépassée. Pape Matar Sarr et Lamine Camara ont marqué leur premier but en sélection et Sadio Mané s’est offert un doublé, malgré les énormes et nombreux arrêts de Majak Mawith.