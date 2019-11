Elle a joué dans Thriller avec Michael Jackson…Elle n’a plus rien aujourd’hui

L’ancien personnage central de Playboy qui a joué le rôle de la petite amie de Michael Jackson dans le clip musical à succès Thriller a raconté comment elle s’était retrouvée sur le plateau tourné et avait partagé un baiser passionné avec King of Pop.

Dans une interview exclusive avec DailyMailTV, Ola Ray dévoile ce qu’il se passait dans les coulisses du vidéoclip le plus titré de l’histoire.

Et dans une révélation qui va choquer les millions de fans de la superstar, Ray affirme également que la chanteuse de Bad se déshabille tout en la courtisant dans son dressing après une longue journée de tournage.

«Michael et moi avons eu une relation intime avec Thriller, oui», confesse Ray pour la première fois. «Je suis allé à sa caravane un jour et c’est là que j’ai eu mon deuxième baiser avec lui.

‘Je l’ai embrassé pour la première fois sur le plateau, je l’ai embrassé sur la joue, puis il m’a demandé de venir dans sa loge un jour et j’y suis allé et nous nous sommes assis et avons eu une conversation et nous nous sommes vraiment c’est là qu’il m’a embrassé la deuxième fois.

‘C’était un baiser très passionné et, vous savez, nous avons aussi fait un petit quelque chose d’autre, mais c’est tout ce que je vais dire.’

Elle a ajouté: ‘Je vais juste te dire ça. Il s’est déshabillé devant moi, je ne vais pas vous en parler, vous devez lire mon livre.

C’est la première fois que Ray révèle ce qui s’est réellement passé dans les coulisses de cette vidéo culte, affirmant qu’elle attendait depuis longtemps de raconter sa vie au monde.

Elle prévoit de révéler un compte rendu complet de ce qui est arrivé dans son livre, qui n’a pas encore été publié.

« Je voulais économiser un peu pour mon livre », a-t-elle confié à DailyMailTV. «Intimité avec Michael m’a fait me sentir vraiment bien.

« Je veux dire, je ne m’attendais pas à quelque chose comme ça, mais vous savez, en raison du temps que nous avons passé ensemble sur le plateau, des deux semaines passées ensemble, nous sommes devenus très proches. »

La bombe de Ray vient à l’occasion du 10e anniversaire de la mort de Jackson et de 35 ans après la célèbre vidéo Thriller, visionnée plus de 597 millions de fois sur YouTube.

Mais alors que Ray, 58 ans, partage de bons souvenirs de son travail avec la chanteuse superstar au cours du tournage vidéo intensif, son histoire est teintée de tristesse.

Le succès retentissant de la vidéo pop a propulsé la jeune actrice – qui avait déjà joué dans deux films et joué dans le rôle central de Miss juin 1980 de Playboy – dans la célébrité mondiale du jour au lendemain.

Mais au lieu de pouvoir jouir de son succès rapide, la célébrité a mis la vie de Ray hors de contrôle.

Elle raconte comment elle a été prise par la dépendance à la cocaïne et par une dépression invalidante, a tenté de se suicider, a renoncé à l’industrie du divertissement et, 35 ans plus tard, Thriller révèle qu’elle lutte toujours contre le domaine de Jackson pour des millions de dollars en redevances impayées.

Telle est sa situation financière désastreuse aujourd’hui. Ray vit sous le seuil de la pauvreté dans un appartement d’une chambre à LA, qui gagne de l’argent en signant des autographes à des conventions de musique et de fans.

Ray avait 20 ans quand elle a battu des centaines d’autres espoirs pour jouer la petite amie de Jackson dans Thriller, réalisé par John Landis.

Ce court-métrage de 14 minutes a ensuite permis à l’album Thriller de Jackson de figurer en tête du classement américain pendant 37 semaines, en vendant 120 millions d’exemplaires réputés et en faisant le disque le plus vendu de tous les temps.

‘Oh mon Dieu, j’étais tellement excité d’avoir le rôle. J’ai sauté sur le lit et j’avais l’impression de sauter et de crier », se souvient Ray avec un sourire.

Elle dit avoir été énervée avant d’arriver sur le plateau et de rencontrer Jackson pour la première fois.

Et heureusement pour elle, Jackson comprenait très bien l’état dans lequel elle se trouvait.

«Le soir où nous nous sommes rencontrés, il s’est approché de moi et il s’est présenté puis il m’a serré dans ses bras… et il sentait la marijuana», se souvient-elle, les yeux écarquillés.

Ray ne fumait pas beaucoup à ce moment-là, mais une amie qui était dans son appartement et qui lui apportait un soutien lui avait suggéré de prendre une bouffée de marijuana pour la calmer.

«C’est ce que j’ai fait, j’ai pris une bouffée et oh mon Dieu, j’étais tellement lapidé et Michael l’a sentie,» se souvient d’un rayon mortifié.

« Il a dit: » Est-ce que tu fumes de l’herbe? « Et j’ai dit: » Non « , et il a répondu: » Oui, je peux le sentir. »

‘J’ai dit:’ ‘Michael, je suis vraiment désolé. Je ne fume vraiment pas. »

«Je lui ai dit que j’étais si nerveux de venir à sa rencontre et qu’un ami m’avait donné une bouffée pour me détendre, il a commencé à se moquer de moi, puis il a dit:« ah, tu vas bien aller. mets-moi à l’aise.

Ray affirme qu’elle a eu «une excellente chimie» avec Jackson et ils se sont immédiatement mis d’accord.

Ils ont passé jour et nuit ensemble pendant les deux semaines de tournage épuisantes et elle a dit que Jackson essayait toujours de la faire rire.

Mais elle dit qu’embrasser le chanteur de la superstar dans sa bande-annonce a changé les choses entre eux sur le tournage.

Mais maintenant, Ray, une mère de famille, affirme ne recevoir presque rien.

Ma vie est tombée en ruine. Il y avait tellement de choses dans ma vie que cela me rendait vraiment difficile de faire quoi que ce soit

Elle a quitté LA et s’est réfugiée avec sa famille à Sacramento, dans le nord de la Californie, où elle est restée pour élever sa fille Iam.

Avant d’accoucher, Ray s’est battue pour frapper de la cocaïne et, en 1993, elle est entrée au centre de traitement de Tarzana pendant une année, après avoir obtenu son diplôme avec mention.

Aujourd’hui, Ray est sobre mais doit faire face à une nouvelle bataille.

Et avec la sortie de la version 3D de Thriller en septembre dernier, elle craint de ne recevoir aucune redevance provenant de cela non plus.

Elle affirme que peu de temps après la mort de Jackson, les avocats de la Screen Actor’s Guild (SAG), la succession de Sony et Jackson se sont réunis et ont changé son pourcentage de partage, passant de 2,5% à 18/43.

Elle a dit avoir soulevé la question avec l’avocat de SAG, dont elle est membre – et on lui a répondu que oui, elle avait été modifiée et qu’ils ne prévoyaient pas de la remplacer.

Elle affirme que Jackson lui a promis 2,5% des redevances du film Thriller, le vidéoclip le plus cher de son époque avec un budget de 500 000 $.

Le contrat généreux est présenté dans un contrat vu par DailyMailTV et a été entièrement soutenu par Jackson lui-même qui a signé le contrat.

Mais Ray affirme que lorsque Jackson est décédé en 2009, son contrat a été soudainement modifié et elle a été «trompée» par la signature d’un accord de règlement.

En 2011, une déposition légale vue par DailyMailTV a établi que, jusqu’en juin 2010, la vidéo Thriller avait rapporté un total de 92 735 816 dollars en ventes de vidéos numériques et 78,6 millions de dollars en ventes de DVD

Ray affirme que sa réduction contractuelle de 2,5% devrait se situer autour de 4,2 millions de dollars – probablement un chiffre beaucoup plus élevé neuf ans plus tard.

En fait, Ray affirme avoir touché moins de 200 000 dollars au cours des 35 années écoulées depuis la création de cette vidéo emblématique et avoir été forcée de vivre sous le seuil de pauvreté.

En 2012, l’ex-modèle glamour a remporté la victoire et a reçu 75 000 $ pour le paiement des redevances à la suite d’une bataille judiciaire, mais 20 000 $ de cette somme ont été versés à son avocat.

