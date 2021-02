Elle avoue avoir mangé de la chair humaine dans une…église

Cecilia Wambui, une jeune Kényane de 26 ans, a reconnu sur Radio Maisha avoir mangé de la chair humaine dans une Église. Plus étonnant encore, elle affirme avoir couché avec à des serpents sur la demande du pasteur.

Cecilia Wambui a déclaré au présentateur Emmanuel Mwashumbe qu’elle s’est donné à des rituels sataniques comme manger de la chair humaine pour s’attirer les hommes riches. « En voulant changer de vie pour devenir une meilleure personne, j’ai été introduite dans une fausse église où je couchais avec des esprits. Je pouvais m’asseoir et me retrouver dans des morgues et des cimetières. Chaque fois que je dormais, je rêvais que le pasteur me demandait de toucher ses parties intimes et un serpent noir apparaissait. J’aimais ça et je sentais que c’était bien. Le serpent apparaissait chaque fois que je fermais les yeux. »

Plus tard, elle a pris conscience que tout n’allait pas bien et a quitté l’église en octobre 2020. Elle a également fait savoir que cinq autres femmes dans l’église subissaient le même traitement.