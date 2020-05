Elle se convertit au christianisme…son père la brûle (photo)

Une femme de 24 ans se rétablit dans un hôpital ougandais après que son père musulman l’aurait brûlée pour s’être convertie au christianisme.

Rahema Kyomuhendo passera au moins un mois à l’hôpital régional de référence de Mbale alors que son père, Sheikh Hussein Byaruhanga Husain, l’a brûlée le 4 mai.

Mlle Kyomuhendo s’est retrouvée avec des brûlures horribles sur les jambes, le ventre, les côtes, le cou et une partie du bas du dos, selon le chien de garde religieux du Morning Star News .

Une source a déclaré au site d’information que le père de la femme avait utilisé le carburant d’un bidon pour brûler sa fille.

L’attaque présumée est intervenue après que Mlle Kyomuhendo se soit convertie de l’islam au christianisme. Son père est un cheikh – un enseignant spirituel.

Selon le rapport, Mlle Kyomuhendo avait écouté la radio chrétienne pendant son séjour chez sa tante dans le village de Nawuyo, district de Mbale.

À 22 heures, elle a appelé l’ami de son père, un catholique romain, et a été «condamnée».

Elle a raconté au site Internet depuis son lit d’hôpital: «Elle m’a expliqué le Christ et la voie du salut, et j’ai été condamnée et j’ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur.

« Alors qu’elle partageait le Christ avec moi, j’étais tellement ravie et mon père a entendu ma joie et s’est réveillé, est sorti de sa chambre avec fureur et a commencé à me frapper à coups, gifles et coups de pied. »

Mlle Kyomuhendo avait rejoint son père lors d’un voyage d’affaires de leur domicile dans le district de Mbarara, dans l’ouest de l’Ouganda, au district de Mbale – 300 miles à travers le comté.

Le couple est devenu piégé à cause du coronavirus et prévoyait de rester avec la sœur de son père jusqu’à ce que les restrictions de voyage soient levées.

Mais le 11e jour de la fête islamique, Ramadan Husain a dit à sa sœur qu’il allait tuer sa fille parce qu’elle s’était convertie, selon des informations.

Il a été signalé qu’elle devait protéger sa nièce et l’a emmenée d’urgence à l’hôpital avec l’aide d’un voisin après l’attaque.

L’Ouganda est une nation religieusement diversifiée, mais le christianisme est la foi la plus courante.

Selon un recensement de 2014, plus de 84% de la population est chrétienne, tandis que 14% seulement sont musulmans.