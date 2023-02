Elu député…Guy Marius Sagna fait son bilan à mi-parcours

Vous m’avez élu député le 31 juillet dernier. Je vous ai présenté la liste de mes activités parlementaires et extra-parlementaires du 31 juillet au 31 décembre 2022. Vous m’avez demandé de vous rendre compte tous les mois. Voici le compte-rendu de mes activités parlementaires et extra-parlementaires du mois de janvier 2023.

– j’ai pris 07 initiatives parlementaires avec 07 questions écrites et orales. Ces questions écrites et orales interpellant le gouvernement ont porté sur:

– la situation à la SEN’EAU et les risques d’augmentation du prix de l’eau ou de perte de recettes de l’État

– la situation des universités de l’UGB, de Assane Seck de Ziguinchor, de l’université du Sine-Saloum, de l’université virtuelle du Sénégal

– la situation des gardes-forestiers qui sont contractuels depuis 26 ans

– la situation des réfugiés mauritaniens au Sénégal sans document depuis 30 ans

– la situation des écoles privées de santé avec des résultats catastrophiques

– la situation des Jambars qui avaient participé à la guerre du Golfe

– la situation du centre de santé de Gandiaye en construction depuis 2007

Pendant ce mois de janvier 2023, j’ai rencontré plus de 27 organisations et individualités. Il s’agit de rencontres avec:

– le comité exécutif des étudiants de l’université du Sine-Saloum

– l’alliance pour une nouvelle citoyenneté

– le collectif pour la défense des intérêts de Joal Fadiouth

– le collectif pour la défense des intérêts de Kandam

– le collectif des licenciés de la mairie de Ouakam,

– Taxawu sunu momel de Sebikotane

– l’association des professionnels de la pêche industrielle

– l’association des militaires invalides du Sénégal

– les travailleurs des centres d’appels

– le collectif des villages impactés par l’université Sine-Saloum

– le collectif des anciens travailleurs de ABS

– le collectif du village de Tchiky

– la coordination des réfugiés mauritaniens au Sénégal

– le GIE Sukkali Kom de Malicounda

– le collectif Taxawu Cayar

– And samm sunu momel de la commune de Ngogom

– le collectif pour la défense des intérêts de Gandiaye

– le collectif pour la sauvegarde de la baie de Hann – Dalifort

– collectif national des étudiants et professionnels en sciences infirmières et obstétricales du Sénégal

– les victimes du trafic de faux visas

– l’intersyndicale de SEN’EAU

– Faisons parler les murs

– les étudiants des écoles privées de santé en biologie

– le collectif de la promo 6 de l’université virtuelle du Sénégal (UVS)

– le collectif Manko Aar sunu alal de Tivaouane peulh sur mer

– le collectif des anciens combattants de la guerre du Golfe

– le collectif pour la défense de Yène

Je suis allé à :

– Gandiaye au sujet du centre de santé de Gandiaye en construction depuis 2007 et jusqu’à présent inachevé

– au village de Kandam où les populations sont victimes de spoliation foncière

– à Malicounda où les acteurs de la filière porcine sont insuffisamment considérés par l’État

J’ai participé à 02 conférences de presse.

Au total, du 31 juillet 2022 date à laquelle vous m’avez élu député au 31 janvier 2023, j’ai pris 17 initiatives parlementaires, j’ai rencontré plus de 61 organisations et individualités.

Guy Marius Sagna