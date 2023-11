Emigration : 95 migrants interpellés par la gendarmerie

Dans un communiqué rendu public, la Gendarmerie nationale informe que dans un contexte marqué «par la recrudescence du phénomène de l’émigration clandestine, la Gendarmerie nationale multiplie ses opérations de sécurisation le long du littoral». Ainsi, renseigne le document, 95candidats ont été interpellés dans la période du 12 au 14 novembre 2023entre Dakar, Joal et Ziguinchor. Et de même qu’un passeur et trois organisateurs arrêtés, un véhicule, deux moteurs hors-bord et un Gp sont été également saisis, par les hommes en tenue. La même source d’ajouter que les opérations se poursuivent afin d’annihiler tout projet de départ de migrants.