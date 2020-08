Émile Ndiaye : « Personne ne peut douter de l’engagement d’Aly Ngouille Ndiaye auprès de Macky… »

Émile Ndiaye, partisan de la mouvance présidentielle, vient de se prononcer sur l’actualité nationale marquée par la guerre contre la pandémie à Coronavirus. Dans une note parvenue à nos soins, le jeune responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) à Bambey, dira : » Depuis l’apparition du premier cas de malade du Coronavirus, le gouvernement de la République du Sénégal a pris toutes les mesures idoines pour y faire face. Ainsi, le Programme de Résilience Économique et Social (PRES) mis en branle par l’État a permis d’atténuer drastiquement les impacts négatifs de ce fléau sur nos populations. Plus de 69 Milliards de FCFA ont été débloqués dans ce sens (riz, sucre, huile, pâtes, etc.) en faveur des citoyens sénégalais.Aucun coin ou recoin du pays n’a été omis. Tout le monde a reçu sa ration. Et cet acte en dit long sur la ferme volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall à résoudre les préoccupations les tenaces de ses mandants », a argué Ndiaye.

Il renchérit : » Dans ce combat contre le satané virus, le Ministre Aly Ngouille Ndiaye a toujours été aux avant-postes de cette bataille. Aujourd’hui, personne ne peut douter de son engagement résolu, jamais défaillant auprès de son mentor de Président de la République. Il s’est remarquablement distingué par ses actions dignes de louanges. Le Maire de Linguère ne cesse de s’ investir aussi matériellement, financièrement et humainement (kits alimentaires, dons de produits sanitaires, etc.) pour venir à la rescousse des populations. »

Ibrahima NGOM