Emploi des jeunes : Le patronat et la chambre des métiers unissent leur force

Pour relever le défi de l’emploi des jeunes, le Conseil national du Patronat (CNP) et l’Union nationale des Chambres de Métiers(UNCM) ont jugé nécessaire d’unir leurs forces. C’est en ce sens qu’ils ont procédé à une signature d’une convention de coopération et de partenariat. Hier, les présidents des deux structures ont saisi l’occasion pour faire part de leurs ambitions communes. La nécessité d’unir les deux forces s’impose, en témoigne la raison évoquée par Baïdy Agne.

«La présente convention devra nous permettre de conjuguer nos efforts et travailler en parfaite symbiose’’. Selon toujours M. Agne, sept défis sont à relever grâce à l’union du CNP et de l’UNCM. Il s’agit de la création d’emplois et de l’insertion des jeunes artisans en milieu professionnel, de la mise en place d’un écosystème propice au développement de l’artisanat et de l’entrepreneuriat, de la labellisation des compétences professionnelles des jeunes artisans, rapporte Le Témoin.