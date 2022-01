Empoisonnements au Cameroun…Un sorcier donne l’antidote

Les empoisonnements deviennent légion au Cameroun depuis le début de la nouvelle année

La jeune Tatiana Tchoubou, revenue des Etats-Unis serait morte par empoisonnement après son mariage

Dr François Bingono Bingono, le président des sorciers et guérisseurs du Cameroun livre des recettes pour contrer le poison

Les empoisonnements deviennent récurrents depuis le début de l’année 2022 au Cameroun.

Les dernières actualités font état d’empoissonnement des Camerounais de la diaspora. Le dernier cas qui a fait réagir la toile, est celui du décès de Tatiana Tchoubou, la jeune camerounaise revenue des Etats-Unis morte par empoisonnement après son mariage au Cameroun.

Face à la récurrence de ces cas de décès liés à l’empoisonnement, Dr François Bingono Bingono, président des sorciers et guérisseurs du Cameroun a partagé son avis au micro d’ABK Radio.

A la question de savoir comment reconnaître qu’on a été empoisonné, ce grand universitaire est revenu sur les symptômes d’un empoisonnement et les gestes immédiats qui peuvent sauver la victime.

« Lorsque vous ressentez des brûlures lancinantes dans votre ventre après avoir mangé un repas ou consommé une boisson, le plus urgent : plonger son doigt dans l’oreille prélever son cérumen et sucer. Autre chose, manger le fruit « ESSOK » (chez les Ekang) avant de sortir et à votre retour. C’est un fruit préventif et curatif contre le poison », a indiqué le président des sorciers et guérisseurs à nos confrères.

Pour ce dernier, la sorcellerie n’est pas une affaire propre à certaines personnes. « Le poison à la base est un produit mystique et occulte. Tout le monde porte le principe de la sorcellerie. Est-ce qu’on l’a orienté vers le mal ou le bien ? C’est là toute la différence », explique-t-il.

« Tous les défenseurs et promoteurs de la culture spirituelle africaine sont les sorciers. Pour arracher la vie à un individu, il faut être un sorcier », ajoute-t-il avant de revenir sur la notion de porte-monnaie magique…Lire la suite ici