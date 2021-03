En crise…l’APR/France lance un appel au président Macky Sall

APR France : Pour redynamiser le parti, les coordinateurs des sections veulent désigner le prochain coordinateur de la DSE

A l’image de l’Alliance Pour la République (APR) au Sénégal, la DSE France traverse une crise profonde que seul le président du parti, le président Macky Sall peut apporter la solution.

En effet, depuis 2012, le parti a souffert des problèmes structurels qui continuent à le gangrener, notamment le manque d’organisation et de structuration ainsi que le mode de désignation du coordinateur général de la DSE qui a toujours été décrié par la base.

En conséquence, l’attractivité de l’APR est de plus en plus dégradante aux yeux des sénégalais et des militants au regard des violentes manifestations qui se sont déroulées récemment dans notre pays.

La force du parti doit résider sur la motivation des coordinateurs à mobiliser les sections et au-delà les associations d’immigrés. Cependant il est regrettable de constater que les coordinateurs de section n’ont jamais eu droit au mot à chaque fois qu’il s’agit de désigner le coordinateur de la DSE. C’est ce qui explique le désamour manifeste qui a toujours existé entre la direction de la DSE et les militants des sections. Et pourtant ce sont eux qui constituent le socle du parti.

Monsieur le Président, votre entourage qui continue de diaboliser le mode de désignation du coordinateur par les coordinateurs de section ignore non seulement nos réalités, mais en même temps vous trompe.

Pour remobiliser le parti en France, la solution consistera à redonner le pouvoir aux coordinateurs des sections pour désigner le coordinateur général de la DSE. Ce qui conférera à ce dernier la légitimité de la base lui permettant de déployer toutes ses capacités au service du parti.

Ainsi, la motivation et le sens politique de notre combat seront l’expression de la volonté de la base. C’est ce qu’on appelle la démocratie.

Fait à Paris, le 31 mars 2021

Collectif des coordinateurs des sections APR France