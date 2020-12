En diète depuis 5 jours…Assane Diouf se meurt

Assane Diouf, en détention depuis juin 2020, à la Maison d’arrêt de Rebeuss, a entamé une grève de la faim depuis cinq jours aujourd’hui. C’est au rejet de la 4e demande de liberté provisoire qu’il a entamé sa grève, samedi dernier, explique Lamine Gueye Ndiaye, le neveu du détenu au journal Kritik. Parce qu’il dit « avoir compris que ce n’est plus entre lui et la Justice. Mais plutôt un démêlé entre lui et l’État. »

Ce dernier, donnant des nouvelles de son proche, souligne que celui-ci s’est radicalisé, contre l’ordonnance le maintenant en prison suite à sa visite carcérale auprès du détenu lundi dernier. « Je ne mangerai rien, et ne prendrai aucune goutte d’eau, quitte à y laisser ma vie. Et que personnes n’intervienne. Que l’État prenne ses responsabilités’’, lui aurait dit Assane Diouf.

Ce, alors que sa santé se détériore, alerte Gueye. Qui affirme : « sa blessure s’est enflée. Il ne part ni en consultation ni à l’hôpital. Il risque de perdre sa jambe ».