En exil au Qatar depuis 3 ans : Karim Wade se la coule douce au Rwanda

Condamné par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) à six ans de prison ferme et au paiement de 138 milliards F Cfa, Karim Wade a été gracié en juin 2016. Wade-fils a ensuite été nuitamment extirpé de sa cellule de la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss par le Procureur général du Qatar.

Depuis quelques jours, Karim passe du bon temps en dehors des Emirat. D’après le quotidien L’As, l’ancien tout-puissant ministre du ciel et de la terre sous le défunt régime libéral de Me Abdoulaye Wade, son père, se la coule douce au Rwanda. Vous avez bien lu. C’est le Directeur de publication de L’As, Mamadou Thierno Talla qui l’a rencontré à Kigali, la capitale du Rwanda, samedi 24 Août dernier.

Les deux hommes ont eu petite rencontre au centre du Mémorial du génocide de la capitale du Rwanda. Il a ainsi confié à Thierno Talla qu’il est venu au Rwanda rendre visite à un ami.

Wade-fils a également annoncé son retour au Sénégal. «Je vous donne rendez-vous à Dakar», a-t-il déclaré.