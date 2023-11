La marine sénégalaise a réalisé une des plus grandes saisies de drogues du pays en interceptant plus de trois tonnes de cocaïne sur un navire au large des côtes. Les détails sur le navire et son équipage restent non divulgués, tandis que l’ampleur de cette opération souligne l’augmentation de la consommation de drogues en Afrique de l’Ouest et Centrale.