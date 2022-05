Encore des perturbations dans la distribution de l’eau (document)

Dans un communiqué conjoint, la SENEAU et la SONES annoncent des perturbations à partir de ce mercredi 04 mai 2022. A l’origine, « des travaux de réparation d’une fuite sur l’une des conduites transportant de l’eau produite par les ouvrages installés sur le Lac de Guiers ».

Ces travaux qui vont démarrer à 6h du matin devraient durer 48h et auront pour conséquences l’arrêt des « unités de productions ». L’impact de cet arrêt devrait être visible à Dakar ville et sa banlieue, Rufisque et sa banlieue mais aussi au niveau des villes et villages des conduites du Lac de Guiers sur l’axe Louga-Thiès.

Le communiqué fait savoir, par ailleurs, que le retour à la normale sera progressif à partir du vendredi 06 mai. En outre, « les dispositifs nécessaires seront pris pour alimenter le maximum de clients » à travers « un dispositif de camions citernes » qui sera mis en place.