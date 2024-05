Enfermée dans un placard…la fillette de 5 ans meurt de faim

A la suite d’un appel anonyme, les policiers se sont rendus le 9 avril dans une maison d’Indianapolis, aux États-Unis.

Ils ont fouillé les lieux et ont découvert le corps inanimé de la petite Kinsleigh, 5 ans. Elle a été transportée à l’hôpital où elle a été déclarée décédée.

Une autopsie a été pratiquée et a révélé que la victime est morte de faim. La fillette était couverte de marques de morsures, avait des excréments dans les cheveux et sur les pieds, et des poux rampaient sur son visage et sa tête.

Son corps présentait des traces de coups. L’enquête a révélé que la petite Kinsleigh était enfermée dans ce placard depuis six mois.

La mère, âgée de 29 ans, a été inculpée pour plusieurs chefs d’accusation, dont le meurtre de sa fille. Son petit ami, âgé de 27 ans, pour négligence envers un enfant ayant entraîné la mort. La grand-mère de la fillette également pour négligence d’enfant.

Les trois suspects ont été placés en détention provisoire.

Source : FD