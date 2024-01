Enquête parlementaire : L’APR réitère son attachement à la séparation des pouvoirs

L’Alliance Pour la République (APR) a, il y’a quelques jours, invité le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, à « rester attentif » à cette préoccupation des députés libéraux qui ont décidé de travailler pour la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur les circonstances qui ont exclu leur candidat Karim Wade de la présidentielle.

L’Alliance pour la République semble faire un rétropédalage sur cette affaire car, elle a sorti un communiqué pour rappeler son attachement profond à la séparation des pouvoirs et au respect des Institutions de la République, qui fondent le modèle républicain et constituent également le socle de la stabilité et du vivre ensemble dans notre pays. Le parti, appelle au respect des principes fondamentaux du respect des Institutions, de la séparation des pouvoirs et réitère au président de la République, Macky Sall, son engagement déterminé ainsi que son soutien sans faille dans sa mission de garantir la sécurité, la stabilité et la préservation de la République.