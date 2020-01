Epidémie de coronavirus : Abdoulaye Diouf Sarr prend les devants…

La situation sanitaire, dans le monde, marquée par la propagation du ‘’virus chinois’’ plus connu sous le nom de Coronavirus ou ‘‘Cov’’, a poussé les autorités sénégalaises à prendre les devants pour faire face à cette nouvelle menace sanitaire.

Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé une série de mesures découlant de cette réunion. Il est alors relevé que ‘’dans un tel contexte, conformément au règlement sanitaire international et compte tenu des flux migratoires de part et d’autre, (…) que des dispositions sont prises à cet effet par ledit département ministériel.

Dans sa volonté de rassurer les populations et de les informer, il est révélé ‘’le renforcement de la surveillance épidémiologique sur toute l’étendue du territoire national, avec un accent particulier au niveau des portes d’entrée du pays’’.

Il est aussi retenu, ‘’la diffusion de l’information à l’intention des agents de santé avec l’envoi de fiches techniques sur la maladie aux régions médicales, districts sanitaires, et à l’ensemble des établissements publics de santé. L’information et la sensibilisation des populations avec ce communiqué qui en constitue l’étape inaugurale’’. Cependant le ministre de la santé a révélé qu’aucun cas n’a été signalé à ce jour. Et que les autorités en charge de la santé suivent ‘’de près l’évolution de la situation’’ et en informeront ‘’régulièrement l’opinion.’’