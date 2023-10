Escroquerie : Un enseignant gruge 32 millions à un docteur

Pour combler son arriéré de quatre mois de salaire, S. Diakhaté s’est mis dans un bourbier total. Enseignant en biologie, le père de famille a grugé plus de 32 millions à I. Sané. Le docteur qui voulait faire voyager son grand frère s’est rapproché du soldat de la craie. Après avoir eu l’effet escompté, il a voulu introduire d’autres de ses connaissances. Cette fois, le plan a capoté. En effet, le prévenu promet à la partie civile de faire voyager au moins 10 de ses amis grâce à un forum qu’il organise aux USA. Le plaignant lui a remis les passeports et la somme de 32,3 millions. Le sieur Sané prend l’engagement de lui donner les visas mais ceci n’est que des paroles en l’air. Docteur Sané qui s’est retrouvé avec des dettes et la pression des personnes traduit en justice son ami.

Attrait à la barre ce lundi 30 octobre 2023, pour les chefs d’escroquerie, S. Diakhaté reconnaît n’avoir reçu qu’une dizaine de millions en guise de frais de dossier. En sus, l’argent devrait être remis à un certain Mor Talla Kane établie aux Usa qui joue le rôle de facilitateur. À l’en croire, il n’a pas encore touché de pot de vin. Ainsi, il ajoute : “au début, docteur Sané voulait juste négocier pour son grand frère et après il en a fait un business. Tout l’argent a été déposé dans le compte de Mor Talla. Malheureusement, je n’ai pas gardé les reçus de l’argent transféré via Ria. Je suis resté pendant 4 mois sans salaire, c’était une source de revenu provisoire”. À ce titre, l’avocat de la partie civile, Me Takha Cissé, réclame 36 millions pour toutes causes et préjudices confondues. Relativement au fait, le ministère public reconnaît que c’est constant. Le parquet requiert un an ferme contre S. Diakhaté.

Me Amadou Sow pour la défense des intérêts du prévenu estime qu’il est innocent et de bonne foi. La robe noire qui reconstitue les faits déclare : “le plaignant s’est rapproché du prévenu pour faire voyager son grand frère. Alors que le coup a fait l’effet escompté, il en a fait un business”. De son avis, “si le prévenu est reconnu coupable, le plaignant aussi doit tomber avec lui car ils ont mené le business à deux”. Toutefois, le tribunal, après avoir délibéré, reconnaît S. Diakhaté coupable des faits d’escroquerie et le condamne à 6 mois d’emprisonnement ferme. Le juge ordonne la restitution de 33 millions au sieur Sané à titre de dommages et intérêts.