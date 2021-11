États-Unis : un « black » élu maire de New York…

A 61 ans, Eric Adams est le deuxième Afro-Américain à être élu maire de New York, après David Dinkins entre 1990 et 1993. Né à Brooklyn dans un foyer modeste, entré dans la police pour, dit-il, la réformer de l’intérieur après avoir subi racisme et violence, il a fait une campagne au centre, offrant une image de fermeté à l’égard du crime, qui a rebondi depuis le début de la pandémie de Covid-19.

L’ancien sénateur de l’Etat de New York (de 2006 à 2013) a surtout axé son discours et ses propositions en direction la classe moyenne, dans une posture de pragmatisme. La manière dont il entend gérer la ville pendant son mandat de quatre ans, à partir du 1er janvier, reste toutefois une interrogation, avec un élu qui cultive une discrétion confinant parfois au mystère . Pendant la campagne, Eric Adams a notamment dû assurer aux médias, visite à l’appui et sans les convaincre complètement, qu’il résidait bien à New York et non dans l’Etat voisin du New Jersey….lire la suite ici