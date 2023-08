États-Unis : une femme dévorée par un alligator…

En Caroline du Sud, une femme de 69 ans se promenait avec son chien lorsqu’elle a été attaquée par un alligator, selon la police. Elle n’a pas survécu.

Une rencontre morbide. Une femme de 69 ans, originaire de Caroline du Sud, aux États-Unis, est morte après avoir été attaquée et dévorée par un alligator alors qu’elle promenait son chien près d’un terrain de golf sur l’île de Hilton Head, a annoncé la police mardi 4 juillet, comme le rapporte CNN. Les autorités locales ont reçu un signalement dans la matinée leur indiquant une possible attaque d’alligator dans le quartier de Spanish Wells à Hilton Head Island.

Elles se sont rendues sur place et ont finalement découvert le corps de la victime vers 9h30, gisant au bord d’une lagune bordant un terrain de golf, a indiqué le bureau du shérif du comté de Beaufort dans un communiqué de presse.

Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux et ont voulu intervenir, « l’alligator est apparu et a semblé vouloir garder la femme pour lui, empêchant les secouristes d’agir », peut-on lire aussi. Finalement, l’animal a été évacué de la zone en toute sécurité et les premiers intervenants ont pu récupérer le corps de la femme, a également indiqué le communiqué.

La sexagénaire, qui n’a pas encore été identifiée, résidait dans le quartier. Une autopsie devrait rapidement être effectuée par un médecin légiste du comté de Beaufort, précise le communiqué.

Les attaques d’alligator empoisonnent le sud-est des États-Unis

Cette attaque mortelle d’alligator est la deuxième à survenir dans le comté en moins d’un an, toujours selon le bureau du shérif. En août 2022, une femme de 88 ans a été tuée par l’un de ces animaux après avoir glissé et être tombée dans un étang alors qu’elle jardinait à Sun City Hilton Head, non loin du récent accident, avait rapporté CNN.

On estime à 5 millions le nombre d’alligators américains vivant à l’état sauvage dans au moins dix des États du sud-est du pays, voire jusqu’à la pointe sud-est de l’Oklahoma, selon nos confrères. Malgré tout, les attaques mortelles d’alligators restent rares.

La Floride, qui compte l’une des populations d’alligators les plus importantes des États-Unis (plus d’un million), a connu en moyenne six incidents de morsure par an entre 1948 et 2021, selon la Florida Fish and Wildlife Conversation Commission (Commission de conservation de la faune et de la flore de Floride). Sur ces quatre cent quarante-deux cas, vingt ont entraîné la mort d’une personne.

