Etudiant de l’UGB mort : Le SUDES /ESR observe deux (2) jours de grève

Le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal (SUDES/ESR) s’est exprimé suite aux affrontements entre étudiants et forces de l’ordre qui ont conduit à la mort de l’étudiant Alpha Yoro Tounkara le vendredi 9 février 2024 à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB).

Dans un communiqué, le SUDES /ESR exprime sa « stupeur, sa consternation et son indignation face à cette tragédie. Il s’incline pieusement devant la mémoire du disparu et présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée et à toute la communauté universitaire ». Le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal condamne vigoureusement ces « actes ignobles et exige de l’État que toute la lumière soit faite rapidement sur cette affaire extrêmement grave ; que les coupables soient traduits devant les tribunaux et que justice soit rendue ».

Prenant la pleine mesure de la gravité de la situation, poursuit le communiqué, le Bureau National du SUDES /ESR appelle tous les « militants à observer, en signe de deuil, un arrêt total de travail le Mardi 13 et le Mercredi 14 février 2024 ».