Farba Ngom : « Macky Sall a choisi…donc c’est Amadou Ba qui va nous diriger »

Lors de la remise des fiches de parrainages au candidat de Bby, Amadou Ba, de la région de Matam ce mercredi 22 novembre, au siège de l’APR Dakar, Farba Ngom, secrétaire national à l’organisation et à la mobilisation de l’Alliance pour la République (APR), a exprimé un soutien ferme à Amadou Bâ, candidat de la majorité présidentielle. Dans son discours, M. Ngom a mis l’accent sur l’unité et la solidarité au sein des rangs de la majorité, malgré les différences internes.

« Tous les responsables sont là, les maires, présidents de conseil départemental, députés, hauts conseillers de collectivités territoriales, membres du haut conseil économique social et environnemental, directeurs généraux etc… tout le monde est là même s’il y a des tendances, l’enjeu reste le Président Macky Sall, Amadou Bâ et l’élection présidentielle », a déclaré Ngom.

En abordant le sujet des parrainages, un élément clé dans le processus électoral, Ngom a renouvelé l’engagement de la région envers le Président Macky Sall, soulignant que « Matam est le titre foncier de Macky Sall et il le restera… ».

Le discours de Ngom a également servi à clarifier la position de la majorité vis-à-vis d’Amadou Bâ, avec une déclaration puissante: « Matam fait partie des titres fonciers de Macky Sall et il restera le titre foncier de Macky Sall, mais il faut savoir que nous, on n’a pas dit qu’on est avec toi, on a dit qu’on est avec Macky Sall, on le répète encore une fois, on est avec Macky Sall. Par contre Macky Sall a dit qu’il faut qu’on soit avec toi, donc on est avec toi, aujourd’hui il n’y a que toi, C’est Macky Sall dit que c’est Amadou Ba, nous on dit également que c’est Amadou Ba, Macky Sall a décidé que c’est Amadou Ba qui nous dirige donc c’est Amadou Ba qui va nous diriger. Il a confiance en toi, nous également nous avons confiance en toi. »