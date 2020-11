Fass Thieckène : Le Maire invite les jeunes à rester dans leur pays

Le département de Koungheul, dénombrent des pertes en vies humaines. Il s’agit de deux jeunes Elhadji Ibou MBAYE de Fass Thieckène et Souleymane CAMARA Etudiant en Master habitant de Keur Ngaye. Ces jeunes tentaient l’émigration clandestine qui ont péri en haute mer, en voulant rallier l’Europe, en pirogue. Cette situation inquiète de jour en jour les élus de ces communes qui invitent les jeunes à rester dans le pays où ils peuvent bel et bien réussir.

La commune de Fass Thieckène n’est pas la seule, dans la région, à avoir perdu ses fils dans le phénomène de l’émigration clandestine. En effet, d’autres jeunes des communes d’Ida mouride et de Koungheul ont également péri dans ces voyages incertains.

Des jeunes qui voulaient rallier l’Europe, par la mer et en pirogue, et qui, au finish, ont perdu la vie en haute mer. « Malheureusement, nous avons perdu des jeunes qui sont dans notre département. Tout récemment, nous avons deux jeunes dans l’arrondissement de Ida plus précisément dans les villages de Keur Ngaye et Fass Thiéckéne ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn