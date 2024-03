Fatoumata Ndiaye : « Je demande pardon à Ousmane Sonko »

L’ascension au pouvoir de la coalition Diomaye Président a fait naître un sentiment de turpitude chez certaines personnes. C’est le cas chez la militante de l’APR Fatoumata Ndiaye « Fouta Tampi » qui, sans gêne, a reconnu ses torts, le préjudice qu’elle a causé au leader de la coalition gagnante, Ousmane Sonko.

Aujourd’hui, l’alliée du pouvoir sortant regrette d’avoir frontalement affronté le farouche adversaire de Macky Sall en l’accusant de violeur, de menteur, de manipulateur sans manquer de donner quelques détails du « vice du chef de file de l’ex Pastef ».

Fatoumata Ndiaye de se racheter en avouant avoir menti sur toute la ligne dans cette histoire de viol et de menaces de mort opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko. « Dama done soss rek( j’ai inventé toutes ces choses). Dorénavant je ne m’occuperai plus des affaires des autres et je saurais raison garder. Je demande pardon à Ousmane Sonko ainsi qu’au nouveau Président Bassirou Diomaye Faye », a-t-elle révélé dans une vidéo reprise par Seneweb.