Fatoumata Ndiaye : « Macky Sall n’est pas mon ennemi »

Fatoumata Ndiaye sort de son silence après volte-face. Pour la membre de Fouta Tampi, le président Macky Sall n’est pas son ennemi. Elle en a fait la révélation dans un entretien avec Dakaractu.

« Le Sénégal est un pays difficile à vivre. Parce que les gens ne voient que leurs intérêts dans leurs positions. Cela dit, hier lorsque je sacrifiais ma vie afin de combattre pour les intérêts du Fouta, tout le monde disait bravo. Quand je jetais des pierres dans le jardin du président, tout le monde applaudissait. Maintenant, quand on combat quelque chose et quelques temps après, on constate que des efforts sont initiés pour résoudre ses difficultés, est-ce qu’on n’a pas le droit d’apprécier cela aussi ?

C’est effectivement ce que j’ai fait. J’ai dit que le président est en train de faire des efforts dans le Fouta. Et je peux dire que c’est grâce à notre engagement que les travaux de bitumage de la route du Dandé Mayo (Nawel à Dembacani) ont commencé aujourd’hui, par la construction d’une piste qui sera entièrement goudronnée à partir du mois de janvier. Le ministre Mansour Faye, (je vais citer directement son nom), m’a appelée et on a discuté. Il m’a appelée et m’a fait savoir que je fais partie de la famille du président de la République. Vérité absolue répondis-je. Avant de lui rétorquer : le président doit faire quelque chose pour les populations. Car les premières pluies ont causé le premier accident dans cette zone.

En plus nous voulons en urgence, la construction de la route de Nawel-Dembacani. C’est ainsi que le ministre Mansour Faye a appelé le directeur de l’Ageroute pour demander le démarrage en urgence de la construction de la route du Dandé Mayo. Et automatiquement, quatre jours après on a constaté le démarrage des travaux de reconstruction de cette voie. Ce qui est à saluer non? Ou bien nous n’avons pas le droit de saluer cela ? Ou est-ce que encore je n’ai pas le droit de constater que les travaux ont commencé pour m’en féliciter ? Il y a des acquis et d’autres choses nous manquent aussi, est-ce que cela doit causer un problème ? Mais les sénégalais confondent souvent deux choses. D’abord, je ne suis pas un opposant et en deuxième lieu, le président Macky Sall n’est pas mon ennemi. Il y a quelque chose dont les populations du Fouta ont besoin et il ne l’a pas fait, nous avons porté le combat pour que ces doléances soient satisfaites. C’est ainsi qu’est né le mouvement Fouta Tampi », a-t-elle dit à nos confrères.