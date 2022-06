TITRE : Coalition d’Appui au Discours de Serigne Mountakha Mbacké sur la situation des musulmans en Inde et interpellation de l’Ambassadeur de l’Inde au Sénégal.

Base d’appui : Extrait du Saint Coran Sourate 30 AR-RUM / LES ROMAINS Verset 47 : « Nous avons effectivement envoyé avant toi des Messagers vers leurs peuples et ils leur apportèrent les preuves. Nous Nous vengeâmes de ceux qui commirent les crimes [de la négation]; et c’était Notre devoir de secourir les croyants».

Base de Référence : A défaut des excuses publiques, la confrérie mouride ordonnera publiquement sur le ndigguel du khalife à tous ses disciples vivant au Sénégal et dans la diaspora de boycotter les produits d’origine indienne.



Source : Journal 24 heures Lundi 13 Juin 2022 page 7 Cheikh Mountakha dénonce l’omerta du gouvernement/Abdoulaye Diop directeur de la rédaction. L’analyse de discours est une approche multidisciplinaire qualitative et quantitative qui permet d’étudier un discours de façon précise. À travers l’analyse du contenu d’un discours de son contexte, permet de collecter des informations utiles .Cette analyse doit consentir de faire émerger les éléments clés, et de révéler des points conduisant à la concrétisation de l’enveloppé dudit discours.

L’approche descriptive permet aussi de décrire le discours pour comprendre ses effets escomptés, son fonctionnement et la logique de la parole du célèbre locuteur. C’est à cet exercice intellectuel d’obédience mouride que les talibés ; en ligne de mire des jeunes intellectuels fort avertis des enjeux de la teneur et de la portée du discours du Khalife se sont évertués dès la diffusion. Il est leur revenu de s’évertuer sur les tenants et aboutissements de la parole du khalife de préciser : « Depuis des années, les musulmans vivant en inde subissent des toutes sortes de torture d’abus, d’oppression, et de persécution de la part du parti au pouvoir dirigé par Narandra Modi».

L’approche managériale leur a permis autour d’une table ronde de comprendre la structure du discours et la stratégie de la parole portée. Par ricochet poser un projet ainsi libellé : Coalition d’Appui au Discours de Serigne Mountakha Mbacké sur la situation des musulmans en Inde et interpellation de l’Ambassadeur de l’Inde au Sénégal. Le but de ce regroupement est de décrire le discours à travers les principaux éléments développés par le Khalife de Touba. Partant sensibiliser, revaloriser, colporter, propager, répandre, diffuser, hausser, propulser par une approche systémique le contenu, la nature. Entre autres repositionner la Muridiyya dans le contexte mondial des questions et réponses auxquelles d’adresse l’islam.

Pour les initiateurs de cette coalition ouverte au tenant de la démocratie, de la justice et de l’équité, il est question de faire aboutir les points saillants du discours au niveau de la Umma. L’utilisation pratique des retombées de la coalition se compte en valeur ajoutée pour la cause de l’islam. « S’en prendre à l’image du Messager de Dieu, Muhammed « PSL » est une ligne rouge à ne pas franchir. Son porte-parole a, à ce propos rappelé que « Cheikh Ahmed Al-Khadim vouait un amour profond et inégalable à l’élu Seydina Mouhammad, que la prière et paix d’Allah soient sur Lui et suivait scrupuleusement la voie qu’il a tracée. Autant de choses qui font que la confrérie mouride veut sanctionner le peuple indien, en boycottant tous les produits d’origine indienne». Serigne Mountakha dixit. A la lueur de ce qui précède des actions allant à concrétiser les paroles du khalife sont au programme.

Etape 1 : Restitution-Partage du discours porté par le Khalife. A priori une marche tant au niveau national que dans la diaspora est en perspective. Il y sera sans heurt ni débordement mais pacifique de partager et intérioriser la parole de notre guide. Une plateforme digitale pour asseoir ladite coalition est déjà fonctionnelle. Les réseaux sociaux ont marqué de leur présence leur adhésion à cette coalition. Nous les mourides avons toujours considéré et entretenu dans notre foi religieuse que la parole du Khalife est sacrée donc à exécuter.

Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu’ils décrivent ! Et paix sur les Messagers, et Louange à Allah, Seigneur de l’univers !

Serigne Saliou ibn Moustapha Fall.

Expert Consultant- Personne Morale de la Daara Baye Fall Ligguey Diamu Yalla.

Membre de la coalition.