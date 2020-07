« Faux ! Mon père n’a pas été emporté par le Coronavirus… », dixit Serigne Abdoul Aziz Touré (Médinatoul Salam)

Il y’a plus d’une semaine, on nous annonçait le rappelé à Dieu d’ El Hadji Serigne Modou Khayri Touré (78 ans), chef religieux à Médinatoul Salam, ardent foyer religieux situé dans le Département de Nioro du Rip, Arrondissement de Wack- Ngouna (région Kaolack).

Depuis la disparition du Saint homme de Dieu, certaines rumeurs soutiennent qu’il a été décédé du Coronavirus ou Covid-19, cette maladie qui est en passe de sévir, partout, dans le monde et qui n’a pu épargné notre cher pays.

Serigne Abdoul Aziz Touré, son fils vient ainsi, de couper court à ce qu’il qualifie de » simples racontars » : » Ceux qui disent que mon père El Hadji Serigne Khayri Touré est mort du Coronavirus n’ont pas dit la vérité. C’est faux d’un bout à bout. C’est à mettre dans le registre des simples racontars, pour ne pas dire des fantaisies. Mon papa qui est aussi mon marabout était souffrant depuis plus de trente (30 ans). Sa santé était plus fragile ces dernières années au point de le pousser à limiter certains de ses déplacements et autres apparitions en public. Vous voyez que ce que ces gens-là veulent vous faire croire ne cadre nullement d’avec la vérité, la réalité. Nous, ce qui nous intéressent, au prime abord, c’est de travailler pour servir Dieu et son plus Noble des Prophètes, Mouhamadou ( SAW). Qu’ils nous épargnent vraiment de leurs délires. Je tiens aussi à faire cette précision au nom de toute la famille de l’illustre disparu, mais aussi, de Serigne Wouly Touré, notre grand- père « , renseigne-t-il.