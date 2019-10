Felicity Huffman : les détails de son quotidien en prison

L’entourage de Felicity Huffman s’est confié au site Entertainment Tonight pour donner de ses nouvelles et évoquer son quotidien en prison. L’actrice finira de purger sa peine en fin de semaine.

Depuis le 15 octobre, Felicity Huffmandort à la prison de Dublin, près de San Francisco, où elle purge une peine de deux semaines après avoir reconnu son implication dans l’affaire des pots-de-vin. L’actrice de 56 ans avait versé 15.000 dollars pour falsifier les tests d’entrée à l’université de sa fille aînée Sophia (19 ans). Pour ce délit, elle avait également écopé d’une amende de 30.000 dollars assortie à 250 heures de travaux d’intérêt général.

Alors qu’elle a été photographiée pour la première fois samedi dernier dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, alors que son époux William H. Macy et leur fille cadette Georgia (17 ans) lui rendaient visite, des proches de l’ex-star de «Desperate Housewives» donne de ses nouvelles. Lundi 21 octobre 2019, son entourage s’est effectivement confié auprès du site Entertainement Tonight pour assurer qu’elle «va très bien» et qu’elle «tient bon» en prison. La comédienne voit déjà le bout de sa peine puisqu’elle recouvra la liberté dimanche. «La visite de sa famille s’est déroulée agréablement. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, ils ont discuté plusieurs heures», a-t-on confié.

« Des toilettes se trouvent au milieu du sol »

On précise toutefois que ce moment a été «difficile pour Georgia», et que le quotidien de Felicity Huffman n’a rien d’un long fleuve tranquille. «Sa mère est en prison, c’est très difficile. Ce n’est pas à prendre à la légère. C’est une prison fédérale. Ce n’est pas un club décontracté, c’est tout simplement faux. Ce n’est pas comme ce qui se dit dans les articles sur internet. [Felicity] partage une cellule avec des détenues et des toilettes se trouvent au milieu du sol. (…) Elle est en tenue de prison et il y a un travail d’intérêt général, c’est un cas assez sérieux», a-t-on conclu.

Ces révélations interviennent à l’heure où le cas de Lori Loughlin s’aggrave. L’actrice de 55 ans, qui est elle accusée d’avoir versé 500.000 dollars pour faire rentrer ses filles à l’Université de Californie du Sud, pourrait être prochainement suivre les pas de sa consœur en acceptant un accord avec la justice pour plaider coupable et éviter le procès. La suite au prochain épisode…