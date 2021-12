Félix Mboup : « le gros mensonge historique ou le crime contre les griots »

Dans la pièce Antigone de jean Anouilh, l’héroïne éponyme réclame une sépulture pour son frère, non pas sur la base des liens de sang ,mais au nom de l’humanité. De la même manière, tous ceux qui se réclament de la religion, de la culture qui nous différencie des animaux laissant leurs cadavres pourrir à l’air libre, devaient réclamer l’inhumation de cette dame, dans ce village de Pout Dagné situé dans la région de Thiès.

Ce village, plongé dans l’obscurantisme le plus profond et la plus abjecte animalité, refuse, dans une violation flagrante des droits de l’homme et des dogmes, que l’on enterre dans ses terres des griots qui, de leur fétide avis , les rendraient impures ou infécondes, et entretient le gros mensonge historique. En effet, la pratique consistant à exposer les corps des griots aux creux des baobabs remonte à une geste, un haut fait chevaleresque : lors d’une âpre et sanglante bataille, un griot qui s’était battu jusqu’au dernier souffle , s’était retranché au creux d’un baobab où il rendit l’âme.

Pour célébrer ce haut fait guerrier et se rappeler l’héroïsme de ce griot , on perpétua la pratique dont le mobile et l’explication seront plus tard tronquées par des manipulateurs et affabulateurs .Ces derniers continuent jusqu’à présent à se déployer dans notre pays , surtout sur le terrain politique ; en attestent les nombreux complots ourdis contre des hommes politiques comme Mamadou dia et Wade.

Le mensonge , la manipulation , la falsification et la tricherie font partie des gènes de bon nombre d’entre nous au point qu’on a même du mal à écrire notre récente histoire .il est temps que jaillisse la vérité autour du problème des castes. Tout comme la parenté plaisante , le problème des castes est saisi par beaucoup d’entre nous comme une des beautés et chances qui consolident notre unité et entraînent la symbiose de nos ethnies. Par contre , certains dévoient cette réalité , en profitent pour faire prospérer la stigmatisation et surtout le sectarisme. Si l’on s’en tient à bon nombre de travaux scientifiques et aux faits historiques, le griot fut un régulateur social, un conseiller du roi, un diplomate , un devin , dont le travail mémoriel a contribué amplement au maintien de l’équilibre du groupe mais aussi à la vulgarisation de notre histore.

Je ne m’étendrai point ici sur les attributs du griot ni sur son génie ni sur ses qualités morales . Mais , je me permettrai de dire qu’il ne fut pas vain qu’il fût présent dans nos sociétés, vu le rôle important que les « sacs à paroles » qu’ils sont, ont joué , parfois pour éviter une guerrière meurtrière ou une calamité à leurs peuples .