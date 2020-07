Le Sénégal n’est pas concerné par la fermeture de l’espace Schengen. Du moins pour le moment, si on en croit Irène Mingasson. Interpellé par Iradio, repris par Emedian l’ambassadeur de l’Union européenne à Dakar clarifie la position de l’Europe.

« En vérité, le Sénégal qui a décidé de rouvrir ses frontières aériennes à partir du 15 juillet 2020, n’est pas concerné par cette nouvelle situation », a précisé la diplomate. Qui rajoute : « En ce qui concerne la recommandation européenne, je crois qu’il y a un malentendu sur la perception de la décision. Le but visé n’est vraiment pas de fermer les frontières mais de les rouvrir. Il s’agit de lever graduellement de façon ordonnée et transparente les restrictions qui, depuis des mois, s’appliquent aux mouvements et aux voyages non essentiels à l’intérieur de l’Europe et entre l’Europe et le reste du monde », a-t-elle laissé entendre.