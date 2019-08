Fête de Tabaski:le Maire de Ngoundiane débloque 30 millions pour soulager des administrés

Une fois n’est pas coutume. En effet pour la cinquième année consécutive, et en cette veille de la fête de Tabaski, le Maire de Ngoundiane Monsieur Mbaye Dione a sorti les gros moyens pour venir en aide à des milliers de familles de sa Commune. C’est une enveloppe totale de trente millions (30000000) francs que le Conseil municipal a dégagée cette année pour appuyer de nombreux pères de famille regroupés dans différentes structures ou à des personnes démunies. La part la plus importante de cette enveloppe soit vingt-trois millions (23000000) francs a été destinée aux personnes indigentes pour un total de 1150 familles. Quant aux imams, ils sont au nombre de 66 à bénéficier d’un appui total de deux millions cinq cent mille (2500000) francs dont une part conséquente a été réservée aux 27 imams Ratib que compte la commune. Le reste de l’enveloppe est constitué de subventions à différentes structures dont le collectif des 15 chefs de village à hauteur d’un million cinq cent mille (1500000) francs soit 100000 francs pour chacun d’eux, le GIE des Amis de la nature qui s’occupe de l’environnement et de la protection de la nature qui a reçu une subvention d’un million cinq cent mille (1500000) francs, les Présidentes des 26 groupements des femmes qui ont été appuyées par le Maire à hauteur d’un million (1000000) francs et enfin l’Association des Personnes à Handicapées de ngoundiane qui a reçu une subvention de cinq cent mille (500000) francs.

Ce geste de grande portée a été magnifié par les nombreux bénéficiaires qui remercient leur Maire pour sa générosité et sa solidarité surtout vis à vis des familles moins nanties. Quant aux imams, ils ont formulé des prières pour toute l’équipe municipale dont le Maire a qui ils souhaitent beaucoup plus de réussite dans ses responsabilités professionnelles et politiques afin de servir davantage le Sénégal et plus particulièrement leur Commune