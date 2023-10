Fiches parrainages de Sonko : Le F24 s’en mêle

La plateforme F24 a rappelé à la direction générale des élections (DGE) son devoir de respecter la loi. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, ladite plateforme « remet en question la crédibilité d’une élection sincère et apaisée, libre et transparente en 2024 sous l’égide du ministre de l’Intérieur, Me Sidiki Kaba et du directeur des Élections Tanor Thiendella Fall ».

Selon elle, « la fin de non-recevoir opposée par l’administration électorale à une ordonnance exécutoire est la forme paroxystique du règne de la voie de fait et du non-droit érigé en modes de gouvernance par Monsieur Macky Sall, ses ministres et ses fonctionnaires supplétifs ».

La non-réinscription sur les listes électorales et la non-délivrance de fiches de parrainage au candidat M. Ousmane SONKO est, selon le F24, « sont l’expression d’une volonté dictatoriale d’éliminer une fois de plus un candidat à la présidentielle comme ce fut déjà le cas en 2019 ». Ainsi, poursuivent-ils, « il ne revient pas à la DGE de porter atteinte aux droits fondamentaux d’un candidat ». Une posture qui contribue « à engendrer une insécurité judiciaire et de creuser le manque de confiance des acteurs impliqués dans ce processus électoral ».