Finale zone 3 Tenghori : Le parrain Sidy Badji (Pastef) soutient la jeunesse

La zone 3 de l’ONCAV de Bignona à joué sa finale à Coulaye, commune de Tenghori. Cette année, Sidy Badji du PASTEF à été choisi comme parrain.

L’homme qui vit au Danemark depuis plusieurs années et qui ambitionne de diriger la commune de Tenghori a accepté d’être aux côtés de la jeunesse de sa commune pour l’accompagner.

Mais il faut rappeler que Sidy Badji n’a pas attendu d’être candidat pour diriger la mairie de Tenghori pour soutenir les jeunes car chaque année, il fait de nombreuses actions en faveur de cette couche comme il le fait pour la santé et dans le domaine de l’éducation qui concerne également les jeunes.

A l’occasion de cette finale, son représentant et chargé de communication Boubacar Dioum à réaffirmé les intentions de Sidy Badji et son engagement en faveur des jeunes à travers des projets et programmes dédiés en s’appuyant sur les atouts de la commune et un partenariat solide.

Pour cela, il a invité les jeunes à se mobiliser autour de Sidy pour mettre la commune de Tenghori sur les rails du développement avec un maire suffisamment engagé en conscient des enjeux.

Pour la circonstance, il a mis à la disposition de la zone 3 un appui consistant qui a rendu la fête plus belle.