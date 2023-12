Foire de Mbacké : le ministre de l’élevage pose un lapin aux organisateurs

16ème édition de la foire de Mbacké, les organisateurs fustigent le manque de considération du ministre Daouda Dia

Les organisateurs de la foire de Mbacké ne sont pas du tout contents de l’attitude du ministre de l’élevage et des productions animales, Daouda Dia. Et pour cause, attendu à la cérémonie officielle de clôture de cette 16ème édition, le ministre leur a posé un lapin. En terme clair, il n’est pas venu et n’a même pas envoyé une délégation.

Selon le président d’honneur de l’association Ladoum Élevage Touba Taysir, Bada Dieng, le ministre de l’élevage se doit d’accompagner les éleveurs qui font partie de son domaine d’intervention. Il a par ailleurs demandé au ministre de la fonction publique et maire de Mbacké de transmettre les frustrations des éleveurs à son collègue de l’élevage.

A signaler au passage que cette foire annuelle a connu la participation de plusieurs éleveurs du pays et même de la Gambie qui œuvrent dans le secteur de l’élevage des moutons communément appelés Ladoum.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn