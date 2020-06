Force Covid-19 : Le Comité de suivi démarre sa tournée aujourd’hui

Le Comité de suivi du Force Covid-19 commence sa tournée nationale aujourd’hui. L’équipe du général François Ndiaye ira dans six régions du pays (Matam, Tamba, Kédougou, Sédhiou, Kolda et Ziguinchor), pour faire le point et de collecter des données sur l’impact et la perception des populations sur le processus de distribution de l’aide alimentaire, renseigne le quotidien national Le Soleil.

Il sera également question, lors de cette tournée, de veiller au suivi de la répartition des fonds destinés aux secteurs impactés par le Coronavirus.