Forum de Doha : Le président Macky Sall est au Qatar (photos)

Après une visite d’amitié de deux jours en République du Congo, le Président Macky SALL est arrivé cet après-midi à Doha au Qatar pour participer au 21ème Forum de Doha, l’un des plus importants rassemblements politiques, de l’investissement et des affaires au monde.

Les autorités qataries ont réservé un accueil très chaleureux au Chef de l’Etat, témoignant ainsi de l’amitié et de la coopération entre les deux pays.

Sous le thème « construire des futurs communs », l’édition du forum de cette année accueillera plusieurs hauts responsables, des dirigeants et des penseurs du monde entier, afin d’aborder les questions urgentes et non résolues dans des domaines tels que les relations internationales, la sécurité, la politique économique, le développement, la cybersécurité, la confidentialité des données, l’intelligence artificielle et la durabilité.