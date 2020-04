France : Patrick Bruel atteint du…Coronavirus

Patrick Bruel a révélé à nos confrères de France Info qu’il était atteint du coronavirus depuis une vingtaine de jours. Le chanteur assure qu’il va mieux mais ne cache pas qu’il a eu peur tant les symptômes étaient forts. L’occasion pour lui de se remettre en question.

C’est une révélation qui a suscité une onde de choc. Patrick Bruel a été touché par le coronavirus, cette maladie virale qui a fait de nombreux morts dans le monde entier depuis le début de l’année. C’est à nos confrères de France Info que le chanteur a fait cette confidence inattendue. « J’ai senti des symptômes du coronavirus un peu forts, dès le départ. Les choses ont un peu évolué, à un moment donné, » a-t-il admis. Et de poursuivre : « J’ai tout fait tout pour me soigner, pour me protéger, pour avancer sans paniquer. Avec l’aide des médecins, au téléphone, j’ai pu régler la chose. Mais ce n’est vraiment pas une mince affaire. J’en suis au vingtième jour, mais j’ai vraiment passé un sale moment. »

Celui qui s’est blessé lors du dernier show en date des Enfoirés a même expliqué qu’il avait craint pour sa vie. « J’ai eu un peu peur à un moment donné. Mais ça va, » s’est-il exclamé. Patrick Bruel, qui n’est toujours pas totalement guéri, dit être un homme différent. « On ne sort pas indemne d’une telle histoire, d’une telle aventure, d’une telle tragédie, » a-t-il reconnu. Et de conclure : « Ça amène forcément à beaucoup de réflexions, à titre global, mais aussi à titre personnel. »

Une nouvelle routine ?

Le chanteur, qui a rendu un bel hommage à Pierre Bénichou qui vient de décéder, s’est recentré sur lui-même et ça lui a permis de revoir ses priorités. « Il y a forcément une remise en question, une manière de rétablir les priorités, d’envisager les choses peut-être différemment, » a-t-il révélé à nos confrères. « En tout cas, on a envie de se retrouver avec soi-même et de se retrouver avec une vie quotidienne dénuée de scories, si j’ose dire. »