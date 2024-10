France : un homme aveugle tu.e son voisin avec un…

L’histoire se passe dans le Bas-Rhin en France…C’est un homme aveugle qui tue son voisin de 30 coups de couteau.

Les faits se sont déroulés vendredi soir à Haguenau, au nord de Strasbourg, dans le Bas-Rhin.

Vers 19H30, un homme a appelé la police parce que son voisin du dessus était mort. L’opérateur au téléphone lui a alors demandé des précisions, mais il n’a pas voulu en dire plus.

Les forces de l’ordre se sont alors rendues dans cet immeuble situé 3 rue Konrad-Adenauer et ont défoncé la porte de l’appartement.

A l’intérieur, ils ont découvert le corps sans vie d’un homme. La victime était lardée d’une trentaine de coups de couteau et l’arme blanche était plantée dans le dos.

Les policiers ont alors sonné à l’appartement du dessous, pour questionner l’auteur de l’appel.

Ils sont tombés sur un homme aveugle, qui présentait des taches de sang frais sur ses vêtements. Placé en garde à vue, le suspect a avoué les faits.

Il n’y aurait pas vraiment de mobile. Le mis en cause, âgé de 56 ans, aurait été excédé par la victime : « Il n’en pouvait plus de son voisin » et l’aurait alors frappé au couteau. Inconnu des services de police et de justice, le meurtrier présumé ne présente pas de profil psychologique particulier.

