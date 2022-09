Gabon : Le pasteur rend enceinte une femme stérile…L’état ferme son église

Au Gabon, le ministre de l’intérieur suspend les activités de l’église Synagogue

Le ministre de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha a, à travers un communiqué suspendu les activités de l’église synagogue du Gabon du pasteur Emmanuel Ndzoma…

Selon le communiqué « Il est retenu à titre conservatoire à l’encontre de l’Eglise Synagogue du Gabon (ESG), la mesure de suspension de ses activités jusqu’à nouvel ordre », a martelé le Ministre de l’intérieur qui , justifie cette décision par d’importants faisceaux d’indices découlant des actes présumés de « manipulation des masses au moyen des procédés d’auto suggestion fondés sur des promesses atteignables dans le seul but de parfaire l’illusion ». Et d’ajouter, « Tous ces actes, pour l’essentiel, constitutifs d’atteinte au respect de la vie privée familiale d’autrui, aux bonnes mœurs et plus globalement à l’ordre public ne sont pas tolérables ».

En effet, cette suspension vient du fait que, le Prophète Pasteur Ndzoma est poursuivi pour avoir « inoculé » par une prophétie lors d’une croisade de prière diffusée en live sur les réseaux sociaux, une miraculeuse grossesse de 3 mois à dame Hulda Mbenga, une gabonaise supposée être stérile. La miraculeuse prophétie a fait le tour des réseaux sociaux et suscité de très nombreux commentaires. La DGDI s’est saisie de l’affaire. Elle a procédé à l’arrestation jeudi dernier du Prophète Pasteur et de sa fidèle. Les deux sont…Lire la suite ici