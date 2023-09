Gamou 2023 : Boun Abdallah Dionne à Tivaouane, Thiès et Thiénaba (photos)

La communauté musulmane célèbre le Mawlid ou Gamou ce mercredi 27 septembre 2022. Un événement qui marque la commémoration de l’anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. A l’occasion de cette fête, Mahammed Boun Abdallah Dionne, candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024, s’est rendu dans certains foyers religieux.

L’ancien premier ministre a été reçu à Tivaouane, Thiès et à Thiénaba. Une occasion saisie par Boun Abdallah Dionne pour prier pour un Sénégal de paix.

« A l’occasion du Mawloud commémorant la naissance du Prophète Mohammed (PSL), hier mardi 26 septembre 2023, je suis allé prier avec nos Guides religieux, à Tivaouane, Thiès et Thiénaba, en attendant de me rendre également dans les autres foyers religieux du pays. J’ai saisi l’occasion pour prier pour notre pays car si le Sénégal va bien, tous les citoyens sénégalais iront bien. La paix d’abord ! Certes, des compétitions électorales de grande importance s’annoncent pour bientôt inchallah, dans le contexte actuel de notre atout pétrolier et gazier. Qu’Allah choisisse pour nous guider, le meilleur d’entre nous, le plus probe, le plus juste et le plus soucieux de notre bien-être à nous tous. Pour ce rendez-vous avec l’histoire de notre pays, ma seule préoccupation est la prosperité collective du Sénégal dans la cohésion sociale, la démocratie, la justice et le bien-être pour tous en particulier pour les femmes et les jeunes », a réagi le candidat à la présidentielle.