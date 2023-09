Gamou 2023 : Khalifa Sall à Tivaouane (photos)

Après le premier ministre, Amadou Ba, le patron du mouvement Taxawu Sénégal, Khalifa Sall s’est rendu dans la ville sainte de Tivaouane pour faire son ziarra mais aussi solliciter des prières auprès du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Le candidat déclaré à la présidentielle de février 2024 et sa délégation ont été reçus par Mbaye Sy Abdou dit «Ndiol Fouta».

« J’exprime ma profonde gratitude au Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, et à toutes les autorités religieuses de la ville de Tivaouane pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation de Taxawu Senegaal. Votre hospitalité est un témoignage éloquent de l’esprit de partage et de communion qui caractérise la célébration de la naissance du prophète Mohammad (paix et bénédiction soient sur lui). Puissent les prières formulées se réaliser, et puissions-nous continuer à travailler ensemble pour bâtir un Sénégal de paix, de prospérité et d’unité », a réagi Khalifa Ababacar Sall dans une note parvenue à Xibaaru.