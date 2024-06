Gamou de Fansou Bodian : Diomaye «efface les erreurs» Diouf, Wade et Macky

Le Président de la République Bassirou Diomaye Face a effectué un déplacement à Bignona le 31 Mai jour du Gamou d’El Fansou Bodian. Après avoir effectué la prière du Vendredi aux côtés du marabout, le Chef de l’Etat a eu un tête-à-tête avec le saint homme puis a assisté à une cérémonie devant le domicile du Khaiife.

Pour rappel, ce gamou devenu international a été initié en 1990 par El Hadji Fansou Bodian. Cette année, on devrait être à la 34ème édition mais deux ans d’affilié, le gamou n’a pas été tenu (en 2021 et en 2022) en raison de la pandémie du covid 19.

C’est donc pourquoi 2024 est la 32ème édition et c’est la première fois qu’une autorité de tel rang vienne prendre part au gamou. Et pourtant, les gens ont crié et exposé leur mécontentement du fait que même pas un ministre de l’intérieur n’est jamais venu présider la cérémonie officielle et ce, depuis le règne du Président Abdou Diouf.

Aujourd’hui que le Président Faye a rompu cette tradition incompréhensible. Diomaye efface donc l’erreur commise par ses trois derniers prédécesseurs. Il a d’ailleurs indiqué que désormais, ce sera toujours comme cela tant que les conditions le permettent.

Mieux, le Président Bassirou Diomaye Faye a informé le marabout de son intention d’inclure le foyer religieux de Bignona dans le programme de modernisation des cités religieuses. Après avoir pris congé de son hôte, le chef de l’Etat a fait un tour au stade départemental où se tien le gamou pour mieux comprendre les défis.

Le marabout a prié pour me Président de la République et son gouvernement de même que pour les fidèles. Le Président de la République a aussi posé un autre acte historique à l’entrée de Ziguinchor. En effet, Bassirou Diomaye Faye s’est arrêté au pont Émile Badiane pour s’enquérir de son Etat décrié depuis ces dernières années par tous

L.Badiane pour Xibaaru