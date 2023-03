La sélection U20 du Sénégal est championne d’Afrique. Les protégés de Malick Daff, le sélectionneur national, ont imité les Lions A (CAN 2021), les Lions locaux (CHAN 2023) et les Lions de Beach soccer (CAN 2022). Parmi les héros de la victoire du Sénégal en Égypte, il y a Lamine Camara. Le milieu de terrain de Génération Foot qui a signé au FC Metz a été désigné meilleur joueur du tournoi. Il figurait aussi dans la sélection sénégalaise vainqueur du CHAN.

De quoi impressionner Idrissa Gana Guèye, qui lui a dédié une story reprise par Le Quotidien. «Bravo champion, le prochain numéro 5 de l’équipe (nationale), inchAllah», a écrit le milieu de terrain d’Everton, qui porte en sélection le même numéro que Lamine Camara.

L’intéressé se voit côtoyer Gana Guèye, Sadio Mané et Cie, mais il sait qu’il a encore du chemin à faire avant d’intégrer la Tanière des A. «Il me reste beaucoup de choses à découvrir et à vivre, acquiesce Lamine Camara. Tout joueur rêve d’évoluer avec l’Équipe nationale A, et c’est mon cas. Cela ne dépend que de moi et je vais me donner les moyens d’y arriver.»