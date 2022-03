Gassane : Un éleveur abat un présumé voleur de bétail de 14 ans

Les habitants du village de Maro situé dans la commune de Gassane, département de Linguère, sont sous le choc. En effet, une tentative de vol de bétail a viré au drame. Un garçon répondant au nom d’Aliou Ka a été tué par balle et son complice blessé.

Les faits, selon Seneweb, se sont passés dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 mars, lorsque les deux malfrats Aliou Ka (14 ans) et Eladji Kardiata Ka (13 ans) se sont introduits dans l’enclos de l’éleveur Chérif Ka (49 ans) pour emporter ses 04 chèvres. Après leur forfait, ils ont caché le butin volé dans un buisson très éloigné du village. Le lendemain de très bonne heure, après avoir constaté la disparition de ses chèvres, la victime a suivi les traces de ses bêtes jusqu’à l’endroit où elles ont été attachées. Muni de son arme à feu, l’éleveur Cherif Ka s’est mis à l’affût pour identifier ses voleurs. Quelques heures plus tard vers huit heures, les deux malfrats sont revenus sur les lieux pour récupérer les chèvres. C’est à ce moment précis que l’éleveur a tiré à bout portant sur Aliou Ka qui a perdu la vie sur le coup et blessé son complice Eladji Kardiata Ka.

La dépouille d’Aliou Ka a été acheminée à l’hôpital Magatte Lo de Linguère et son acolyte évacué à l’hôpital Dianatoul Mahwa de Touba où il a subi finalement une opération pour extraire la balle de son corps. Le meurtrier et l’un des voleurs blessé sont en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Linguère. Ils seront déférés au parquet de Louga ce lundi 14 mars, respectivement, pour meurtre et vol de bétail.