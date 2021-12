Gaz et pétrole : Macky Sall convie l’opposition à la table des discussions

Le chef de l’Etat et l’opposition vont-ils se retrouver sur la même table le mardi 21 décembre ? En tout cas l’invitation a été lancé mercredi en Conseil des ministres. Prétexte, la Session spéciale du Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz ouverte à la société civile et à l’opposition.

Macky Sall a estimé, en Conseil des ministres de mercredi 15 décembre, que la « la finalisation rapide de loi portant répartition des ressources issues de l’exploitation du pétrole et du gaz, va concourir de manière innovante et avant-gardiste à la consolidation cohérente de la politique économique et financière du Sénégal ».

A cet effet, il a annoncé qu’il présidera, le mardi 21 décembre, une session spéciale du Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ). Et que la rencontre est élargie aux représentants de l’opposition et de la société civile et sera consacrée au projet de loi avant son examen au Conseil des Ministres du 22 décembre 2021.