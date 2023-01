Gbagbo parle de sa 2ème femme : « elle me nourrissait et me donnait l’argent »

Longtemps reléguée au second plan, Nady Bamba, faut-il le rappeler, est désormais la seule femme avec laquelle Laurent Gbagbo partage sa vie. Discrète, l’ancienne journaliste joue un rôle clé auprès de l’ex-chef de l’État ivoirien à Abidjan. C’est d’ailleurs la première prise de parole publique de l’ancienne journaliste, depuis le retour au bercail de Laurent Gbagbo, le 17 juin 2021, après son acquittement par la cour pénale internationale (CPI).

Au lendemain de son arrivée, l’ancien président ivoirien lui avait publiquement témoigné sa reconnaissance, devant ses parents de Mama, pour le soutien qu’elle lui a apporté durant les épreuves difficiles qu’il a eu à traverser durant son séjour carcéral au pénitencier de Scheveningen à La Haye…

« Ma petite femme Nady n’est pas ici, il faut la remercier parce que (…) Elle a quitté Accra, où elle était en exil, pour demander l’exil aux Pays-Bas, pour être à La Haye à côté de moi et venir me voir tous les jours. Elle me nourrissait et me donnait de l’argent chaque mois », a expliqué l’ex-chef de l’État. Laurent Gbagbo a tenu ses propos alors qu’il a entamé une procédure de divorce d’avec son épouse Simone Ehivet auprès du juge des affaires matrimoniales du tribunal d’Abidjan-Plateau.

Source Linfodrome